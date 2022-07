Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Les adieux de Robert Lewandowski déjà programmés ?

Publié le 13 juillet 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, qui seraient déterminés à boucler son transfert cet été. Alors qu'il aurait choisi de signer en Catalogne, le buteur polonais - qui a repris les entrainements à Munich - pourrait faire ses adieux à ses coéquipiers dès ce mercredi.

Alors qu'il lui reste encore une année de contrat au Bayern, Robert Lewandowski ne voudrait pas faire une saison de plus à Munich. Et alors que le PSG et le FC Barcelone se disputeraient son transfert, comme annoncé par Le Parisien ce mardi - le buteur polonais n'aurait d'yeux que pour l'écurie catalane actuellement.

Robert Lewandowski peut faire ses adieux à ses coéquipiers ce mercredi

Conscient de la situation, le Barça ferait le nécessaire pour boucler le transfert de Robert Lewandowski au plus vite. En effet, comme révélé par RMC Sport ce mercredi, le club emmené par Xavi serait sur le point de formuler une nouvelle offre à hauteur de 50M€, hors bonus. Une proposition qui se rapprocherait des exigences du Bayern pour Robert Lewandowski. D'ailleurs, l'opération pourrait prendre un nouveau tournant ce mercredi.

