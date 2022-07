Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... La vérité éclate sur le transfert d'Ousmane Dembélé

Publié le 5 juillet 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'aurait pas trouvé d'accord pharaonique avec le PSG ou Chelsea cet hiver. En effet, l'attaquant français est actuellement libre de tout contrat et ferait tout son possible pour prolonger son bail avec le Barça de Xavi.

Arrivé du Borussia Dortmund lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé est parti par la petite porte du FC Barcelone de Xavi. Après un séjour très moyen en Catalogne - et ce, parce qu'il a enchainé les blessures ces dernières saisons - l'attaquant français est actuellement libre de tout contrat. Engagé jusqu'au 30 juin, Ousmane Dembélé n'est pas parvenu à trouver un accord financier avec sa direction. Alors qu'il peut s'engager librement et gratuitement avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le champion du monde français aurait alerté plusieurs écuries européennes, dont le PSG et Chelsea, et ce, depuis d longues semaines.

Ousmane Dembélé est libre de tout contrat

En effet, Ousmane Dembélé susciterait l'intérêt de nombreux clubs, tels que le PSG ou encore Chelsea, depuis plusieurs semaines. Ces derniers étant emballés par l'idée de boucler un coup XXL à 0€ avec l'attaquant français. D'ailleurs, ces écuries auraient très bien avancé pour Ousmane Dembélé, puisqu'ils auraient trouvé un accord contractuel avec le joueur, en lui proposant une prime XXL à la signature, cet hiver. Une information totalement balayée ce mardi matin par Mundo Deportivo .

Ousmane Dembélé n'a jamais eu d'accord avec le PSG ou Chelsea

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé est aujourd'hui libre de tout contrat, et sa prochaine destination resterait inconnue. Ainsi, à en croire le média espagnol, les rumeurs stipulant que l'attaquant français avait trouvé un accord avec le PSG et Chelsea cet hiver seraient totalement fausses.

Ousmane Dembélé est toujours déterminé à prolonger au Barça