Mercato - PSG : Aouar, Depay... Juninho prévient Leonardo !

Publié le 3 septembre 2020 à 22h45 par A.D.

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo pourrait piocher à l'OL et s'attaquer à Houssem Aouar et Memphis Depay. Interrogé sur ses deux joueurs, Juninho a fait passer un message clair au directeur sportif du PSG.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG pourrait frapper fort lors du mercato estival. Pour que le club de la capitale soit le plus compétitif possible cette saison, Leonardo aurait identifié plusieurs noms, dont quelques-uns en France. Pour apporter du sang neuf à Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG pourrait dépouiller Jean-Michel Aulas et l'OL cet été. En effet, Leonardo s'intéresserait de près à Houssem Aouar et à Memphis Depay, qui pourraient tous deux quitter les Gones dans les prochaines semaines. Lors d'un entretien accordé à OLTV , Juninho a lâché ses vérités sur l'avenir des deux hommes forts de Rudi Garcia.

«Nous n'avons jamais dit que nous vendrons Houssem Aouar et Memphis»