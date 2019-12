Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri lance un appel à son prochain club !

Publié le 20 décembre 2019 à 7h15 par A.C.

Massimiliano Allegri, pisté par le Paris Saint-Germain, semble avoir les idées claires concernant ce que doit être son prochain club.

Actuellement sans club, Massimiliano Allegri est l'un des entraineurs les plus courtisés au monde. Ces derniers mois, son nom a été lié à Arsenal, au Real Madrid ou encore à Manchester United. Il y a surtout le Paris Saint-Germain ! Selon nos informations, Leonardo aurait récemment contacté l'Italien par téléphone pour se renseigner sur sa disponibilité.

« Je veux un club avec des règles, de la discipline et une forte structure interne »