Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri prévient Leonardo !

Publié le 19 décembre 2019 à 19h45 par A.C.

Massimiliano Allegri, que Leonardo voudrait placer au Paris Saint-Germain à la place de Thomas Tuchel, s'est exprimé sur son avenir.

Le 10 Sport vous révélé que le Paris Saint-Germain travaille actuellement en coulisse pour préparer la succession de Thomas Tuchel. Selon nos informations, à Doha on songerait à un duo formé par Xavi et Pep Guardiola. De son côté, Leonardo lorgne plutôt sur Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier. Nous pouvons d'ailleurs vous assurer que cette piste est sérieuse, puisqu'un contact téléphonique aurait eu lieu entre l'Italien et le directeur sportif du PSG.

« Je reviendrai en juin »