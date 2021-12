Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un appel du pied improbable !

Incontournable dans le secteur offensif du PSG pendant quelques années, Nenê a finalement été contraint à l’exil suite au rachat du club par le Qatar. Mais le Brésilien se verrait bien revenir pour y terminer sa carrière…

Désormais âgé de 40 ans, Nenê n’en a pas pour autant terminé avec le football ! L’ancien milieu offensif brésilien de l’AS Monaco, qui avait ensuite porté les couleurs du PSG de 2010 à janvier 2013, a beaucoup bougé depuis son départ du Parc des Princes, mais garde un œil très avisé sur l’actualité du club francilien. Proche de Neymar et toujours fan du PSG, Nenê, qui évolue désormais au Vasco de Gama, n’exclut pas l’idée de revenir à Paris pour mettre un terme à sa carrière comme il l’a indiqué dans les colonnes de So Foot.

« Ce serait beau que je puisse finir ici »