Mercato - PSG : Les deux scénarios pour l'annonce de Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 13h10 par La rédaction

Après des mois de spéculations, Kylian Mbappé va enfin annoncer pour quel club il jouera la saison prochaine, entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid, qui est particulièrement inquiet de l’issue du feuilleton.

Le suspense est insoutenable, mais sera très bientôt terminé. Depuis un an, l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse d’alimenter les rumeurs, alors que le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint Germain. Si le Real Madrid, club de cœur de l’attaquant, lui a proposé un contrat, Paris fait des pieds et des mains pour garder à tout prix sa superstar. L’officialisation du buteur sur son avenir ne devrait plus trop tarder…

Le Real très inquiet pour l’annonce de Mbappé

D’après les informations du journaliste Mario Cortegana , si Kylian Mbappé annonce sa décision samedi, ce sera pour dire qu’il reste au PSG. En revanche, s’il annonce sa décision dimanche, ce sera pour dire qu’il quitte le PSG, et donc qu’il part jouer au Real Madrid. Le journaliste ajoute que la Maison Blanche est très inquiète : le club espagnol ne comprend pas pourquoi Mbappé continue d’avoir des entretiens avec les dirigeants parisiens, alors qu’il a dit « oui » pour rejoindre l’Espagne, et redoute ainsi une volte-face du joueur de 23 ans. Verdict dans quelques heures !