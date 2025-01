Mercato : Panique à l'OM, Pogba lâche un indice sur son avenir ?

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec la Juventus, Paul Pogba est à la recherche d'un nouveau club. Alors que l'OM penserait à le recruter, l'international français pourrait finalement retrouver une nouvelle fois Manchester United. En effet, Paul Pogba a posté un dessin de lui portant le maillot des Red Devils, avant de faire passer un message énigmatique sur son avenir.

Testé positif à la testostérone, Paul Pogba a été suspendu pour une durée de quatre ans dans un premier temps. Mais heureusement pour la Pioche, sa peine a été réduite à 18 mois. Par conséquent, Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains au mois de mars.

🚨💭 Paul Pogba on Instagram: “Let’s see what’s coming…”.



He’s still available as free agent and officially allowed to play from March. pic.twitter.com/Y30P6uyu0S