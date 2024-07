Mercato - OM : Voilà le nouveau dossier chaud de De Zerbi

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a trois ans en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez se rapproche de plus en plus d’un départ de l’OM et d’un retour en Serie A, où Côme est très intéressé par son profil. Marseille va donc se séparer de son gardien titulaire, et le recrutement de son remplaçant serait désormais une priorité pour Roberto De Zerbi.

L’OM a déjà enregistré deux départs depuis l’ouverture du marché des transferts, Vitinha et Iliman Ndiaye, vendus respectivement au Genoa et à Everton. D’autres départs sont attendus, notamment celui de Pau Lopez, qui semble proche de retourner en Serie A, où il a évolué sous les couleurs de l’AS Rome entre 2019 et 2021.

Mercato - OM : De Zerbi se lance dans une nouvelle bataille ! https://t.co/U1SX5eeooV pic.twitter.com/EDB6WLaks5 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Lopez se rapproche de Côme

En effet, le promu Côme est annoncé sur la piste du gardien âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM. Comme indiqué par la presse italienne, Pau Lopez est proche de rejoindre l’équipe entraînée par Cesc Fàbregas. Reste à savoir qui le remplacera du côté de Marseille.

Le poste de gardien, nouvelle priorité de l’OM