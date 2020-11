Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a tenté un gros coup en Ligue 1 !

Publié le 5 novembre 2020 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse avant d'affronter Strasbourg, André Villas-Boas a reconnu que l'OM s'est penché sur la situation de Mohamed Simakan durant le mercato.

Durant le mercato, l'Olympique de Marseille avait plusieurs objectifs pour se renforcer. Parmi les priorités, André Villas-Boas n'a jamais caché sa volonté de voir débarquer un défenseur central supplémentaire afin d'épauler Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez puisque Boubacar Kamara est désormais fixé au milieu de terrain. Dans cette optique, l'OM a rapidement obtenu le prêt de Leonardo Balerdi peu utilisé au Borussia Dortmund, mais présenté comme un joueur à fort potentiel lorsqu'il a débuté sa carrière à Boca Juniors. Malgré tout, avant de miser sur l'Argentin, André Villas-Boas avait une autre idée en tête.

Villas-Boas voulait Simakan