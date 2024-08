Mercato - OM : Vers une catastrophe en 2025 ?

Arnaud De Kanel

L'OM a tranché dans le vif pour certains cadres de la saison passée. En effet, le club phocéen cherche à tout prix à se débarrasser de Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Vexés par cette décision, ils pourraient attendre l'été 2025 pour partir libre et toucher une grosse prime à la signature.

SI l'OM réalise jusque-là un mercato à la hauteur de ses ambitions, il pourrait très vite déchanter l'été prochain. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a de grandes chances de voir partir trois de ses éléments pour 0€ en juin prochain, et pas n'importe lesquels...

Les membres du loft vont au bras de fer

Afin de leur faire comprendre qu'ils n'avaient plus leur place à l'OM, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia ont été placés dans le loft. Or, comme le précise RMC Sport, aucun d'entre-eux n'a l'intention de quitter la cité phocéenne pour rejoindre un projet moins attrayant. Ainsi, les clubs ne se bousculent pas pour les signer puisqu'ils portent désormais l'étiquette de joueurs à problème. Et pour se venger, ils seraient même prêts à jouer un très mauvais tour à l'OM.

Des départs libres en 2025 ?

Le temps ne joue clairement plus en la faveur de l'OM qui pourrait se retrouver dans l'obligation de brader ses joueurs indésirables si par miracle une offre venait à être formulée. De leur côté, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout, qui seront tous libres l'été prochain, joueraient même la montre selon RMC Sport. Le média indique également qu'ils pourraient tout simplement bloquer leur départ afin de partir libre en 2025 et toucher une grosse prime à la signature dans leur nouvelle équipe. Une véritable catastrophe pour l'OM qui perdrait là trois joueurs qui disposent d'une belle valeur marchande et alors qu'il faudra débourser plusieurs dizaine de millions d'euros pour lever les options d'achat de Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni ou encore Lilian Brassier...