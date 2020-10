Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour la succession de Bouna Sarr !

Publié le 12 octobre 2020 à 20h15 par D.M.

Afin de remplacer Bouna Sarr, parti au Bayern Munich, l’OM voudrait attirer Fabien Centonze. Toutefois, le président du FC Metz a indiqué ce lundi que son joueur ne bougera pas cette saison.

Le dernier jour du mercato a été agité du côté de l’OM. Le club marseillais a accueilli Michaël Cuisance, mais a également enregistré les départs de Maxime Lopez et de Bouna Sarr. Ainsi, les dirigeants phocéens ont voulu profiter des dernières heures du mercato pour tenter de dénicher un nouveau latéral droit. L’OM aurait activé la piste Joakim Maehle, mais le KRC Genk a fait capoter l’opération. Le « head of football » Pablo Longoria aurait depuis abandonné ce dossier et voudrait attirer un joker dans les prochains jours.

« On compte sur Centonze »