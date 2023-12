Mercato - OM : Une condition est fixée pour ce transfert

Hugo Chirossel

L’ouverture du marché des transferts approche et l’OM est déjà sûr de voir un joueur arriver : Luis Henrique. Prêté à Botafogo depuis un an et demi, il ne sera pas conservé par le club brésilien et va donc faire son retour à Marseille. Reste à savoir pour combien de temps, car les dirigeants olympiens ont fixé une condition pour son départ.

On aurait presque oublié qu’il est encore un joueur de l’OM. Peu convaincant depuis son arrivée en 2020, cela fait maintenant un an et demi que Luis Henrique est parti en prêt à Botafogo, qui avait une option d’achat d’environ 6,5M€ qui pouvait être levée sous certaines conditions.

Mercato - OM : Il claque la porte et balance sur son départ https://t.co/xRvlc5Oflt pic.twitter.com/O2wcgy0oub — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Luis Henrique va faire son retour à l’OM

Pour cela, Luis Henrique devait disputer au moins 50% des rencontres de son équipe, ce qui n’a pas été le cas. L’ailier de 22 ans va donc faire son retour à l’OM, comme indiqué par La Provence . Son avenir en revanche reste encore flou et tout semble possible dans ce dossier.

L’OM veut rentrer dans ses frais