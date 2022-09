Foot - Mercato - OM

OM : Un transfert est déjà bouclé pour l’été 2023

Publié le 16 septembre 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 16 septembre 2022 à 13h16

Alors qu’il n’est plus désiré par l’OM, Nemanja Radonjic a enchainé sur un nouveau départ en prêt cet été, du côté du Torino. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, les conditions sont déjà réunies pour que l’option d’achat fixée à 2M€ soit levée en fin de saison dans ce dossier.

« Je suis heureux d'être ici au Torino et je suis prêt pour cette saison. Je reviens en Italie après six ans, j'ai joué à la Roma quand j'étais jeune et maintenant je suis prêt à me battre », lâchait Nemanja Radonjic en juillet dernier lors de sa conférence de presse de présentation au Torino, alors que l’attaquant serbe était cédé en prêt par l’OM.

Radonjic, l’un des indésirables du projet McCourt

Au même titre que Kevin Strootman, Nemanja Radonjic est l’un des éternels indésirables dont l’OM peine à se débarrasser depuis plusieurs années. Et après des passages en prêt au Hertha Berlin et au Benfica Lisbonne, l’attaquant serbe a donc rallié le Torino.

Son transfert est acté