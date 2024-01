Mercato - OM : Un transfert capote à cause du RC Lens ?

Alexis Brunet

L'OM veut se renforcer lors du mercato hivernal, et aurait coché le nom de Denis Bouanga en attaque. L'ancien joueur de l'ASSE veut quitter la MLS, et revenir en France. Cela tombe bien pour Pablo Longoria, mais le RC Lens serait aussi sur le dossier, et une rencontre aurait eu lieu entre le joueur et un dirigeant lensois.

L'OM le sait, Gennaro Gattuso a besoin de renfort cet hiver. Pablo Longoria a déjà fait venir Jean Onana à Marseille, mais il pourrait y avoir d'autres arrivées dans les prochaines semaines, notamment en attaque.

L'OM cible Bouanga, tout comme Lens

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM serait sur la piste de Denis Bouanga. Mais le club phocéen n'est pas le seul sur le dossier, et le RC Lens serait aussi intéressé. D'après les informations de Mohamed Toubache - Ter, une réunion aurait même eu lieu entre le joueur et Frédéric Hébert, coordinateur du recrutement.

Mercato - OM : Transfert surprise pour un cadre de Gattuso ? https://t.co/vX8DDcWzmT pic.twitter.com/OAxEc3PFgr — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Rennes est aussi sur le dossier

Toujours d'après les informations de Mohamed Toubache - Ter, si l'OGC Nice n'est plus intéressé par Denis Bouanga, du fait de l'arrivée de Mohamed-Ali Cho, ce n'est pas le cas du Stade Rennais. Les dirigeants bretons penseraient eux aussi à l'ancien joueur de l'ASSE. Affaire à suivre...