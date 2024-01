Mercato - OM : Un désastre à 12M€ annoncé

Axel Cornic

Il reste encore une dizaine de jours avant la fin du mercato hivernal et les choses pourraient encore bouger à l’Olympique de Marseille. Recruté il y a un an pour la somme record de 32M€, Vitinha n’a pas convaincu et pourrait notamment être poussé vers la sortie... à un prix assez surprenant.

Dès son arrivée, les doutes ont existé autour de Vitinha. Car la maigre expérience au plus haut niveau de l’ancien de Braga ne semblait pas vraiment justifier le prix de son transfert, évalué à un total de 32M€, ce qui reste le plus important dans l’histoire de l’OM. Les mois qui ont suivi ont malheureusement confirmé les craintes.

Déjà la fin pour Vitinha ?

Car en 41 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM, l’attaquant de pointe n’a marqué que 6 buts et délivré 4 passes décisives. Un bilan assez décevant qui ne doit pas satisfaire les dirigeants marseillais et qui pourrait bien précipiter son départ. Tout récemment, SportItalia a d’ailleurs expliqué que Vitinha aurait la cote sur le marché des transferts avec notamment un intérêt de la part du FC Porto, de Bologna ainsi que du FC Séville.

L’OM prêt à le laisser partir pour 20M€