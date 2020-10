Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ imminent à prévoir ? La réponse !

Publié le 3 octobre 2020 à 22h00 par A.C.

Plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont concernés par cette fin de mercato.

C’est une période assez délicate à gérer, surtout qu’exceptionnellement, elle se déroule en pleine saison. La fin du mercato approche à grands pas et l’Olympique de Marseille est notamment concerné. Des joueurs comme Morgan Sanson, Duje Caleta-Car ou encore Florian Thauvin font les gros titres des rubriques mercato, en France comme à l’étranger. En conférence de presse, André Villas-Boas a toutefois laissé entendre que cette fin de mercato allait être plutôt calme. « On ne cherche rien sauf si on a des propositions ou pour des sorties » a tout récemment expliqué le coach de l’OM.

Ça ne devrait pas vraiment bouger à l’OM, à moins que...