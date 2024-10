Mercato - OM : Un ancien du PSG vole au secours de Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre, Adrien Rabiot a surpris tout le monde cet été en acceptant de signer à l’OM. De quoi faire le bonheur des fans olympiens, mais en revanche, du côté de Paris, où il a été formé, cela a plus de mal à passer. De nombreux anciens joueurs du PSG ont ainsi critiqué le choix de Rabiot, mais d’autres l’ont en revanche compris. C’est notamment le cas de Ludovic Giuly.

Véritable titi du PSG, club où il a été formé, Adrien Rabiot avait fait savoir durant sa jeunesse qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Le fait est qu’il y a quelques jours, il a bel et bien posé avec la tunique olympienne pour officialiser son transfert au sein du club phocéen. Libre et alors qu’on pensait le voir dans un plus grand club européen, Rabiot a signé à l’OM. Forcément, ça a du mal à passer du côté du PSG. Ancien du club de la capitale, Mamadou Sakho a notamment lâché : « Sincèrement, c’est vrai que ça m’a titillé, je ne vais pas mentir. (…) Personnellement en tant que Parisien, je ne vais pas vous mentir depuis petit, bien évidemment qu’un joueur qui porte le maillot du Paris Saint-Germain n’a pas le droit de porter le maillot de Marseille. Je suis un vrai Parisien, je le dis, je préfère arrêter ma carrière que de porter le maillot de l’OM, c’est tout ».

Adrien Rabiot : Sa victime à l’OM le rend «presque triste» https://t.co/7T7F4UlziA pic.twitter.com/xnYoR665J4 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« On n’a pas 50 000 solutions et dès fois, on pense aussi à sa carrière »

Passé par le PSG durant 3 saisons, Ludovic Giuly tient lui un discours différent concernant cette signature d’Adrien Rabiot à l’OM. Pour Free, l’ancien Parisien a ainsi confié : « Oui j’ai été surpris. Après, c’est un choix intelligent. Il était depuis deux mois sans club, c’est un joueur d’une grande qualité. Je pense que Marseille a fait le bon coup. Après lui, il s’est posé forcément la question de l’entourage avec Paris, avec Marseille. Il a pesé le pour et le contre. A un moment, on reste footballeur et on n’a pas 50 000 solutions et dès fois, on pense aussi à sa carrière ».

« On est content de l’avoir dans le championnat de France »

« Il a eu le courage, il faut avoir du courage pour signer à Marseille quand on a joué à Paris. C’est une grosse rivalité. Mais ça a été assumé, il a choisi. Mais on est content de l’avoir dans le championnat de France, c’est un grand joueur, il a des qualités incroyables, il peut apporter quelque chose à Marseille. C’est un plus pour tout le monde », a poursuivi Ludovic Giuly.