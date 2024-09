Après avoir recalé l'OM, il renverse tout pour son mercato

Arnaud De Kanel

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paulo Fonseca était la priorité de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Or, le Portugais a chois de rejoindre l'AC Milan avec qui il a connu un début de saison assez compliqué. Et alors que son licenciement ne semblait plus faire l'ombre d'un doute, Fonseca a totalement retourné la situation.

A la recherche d'un entraineur pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset, l'OM avait rapidement fait de Paulo Fonseca sa priorité comme révélé en exclusivité sur le10sport.com. Auteur d'un travail remarquable avec le LOSC, le coach portugais s'est retrouvé sous le feu des projecteurs et a été très courtisé cet été. Il a finalement rejoint l'AC Milan mais son aventure a failli tourner au cauchemar.

Fonseca était sur la sellette

Paulo Fonseca a bien failli se faire licencier suite à la défaite contre Liverpool en Ligue des champions. Le Portugais a sauvé sa peau in-extremis en battant l'Inter Milan lors du derby avant que son équipe écrase Lecce ce week-end. Un deuxième succès de rang qui redonne de l'air à l'ancienne priorité de l'OM qui n'est plus sous la menace d'un licenciement. Ce dernier a d'ailleurs confirmé un changement en l'espace de quelques jours.

«Tout a changé en quelques jours»

« Tout a changé en quelques jours. C’est la beauté du football. Nous devons toujours être équilibrés, car les choses peuvent changer. Gagner le derby était important, mais pour moi aussi, c’était important de gagner aujourd’hui. Ce n’est pas une critique, mais cette équipe ne jouait un football de position ces dernières années, mais souvent des contre-attaques. Nous devons maintenant créer des espaces avec un positionnement strict en faisant les choses au bon moment. L’équipe a bien fait aujourd’hui, mais je veux encore plus », a confié Paulo Fonseca après la victoire de Milan contre Lecce. Son équipe est totalement métamorphosée et c'est de bon augure pour la suite de son aventure.