Mercato - OM : Un ancien de Ligue 1 pour remplacer Thauvin ?

Publié le 27 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que Florian Thauvin pourrait faire ses valises à l’issue de la saison, l’OM se pencherait déjà sur sa succession et l’option Rony Lopes pourrait être prise en considération. Explications.

Après une saison pleine avec l’AS Monaco lors de l’exercice précédent, Rony Lopes a été transféré au FC Séville pour la somme de 25M€. Au sein du club andalou, l’international portugais n’a pas connu la meilleure saison de sa carrière, puisqu’il n’a pas disputé plus de 10 matchs toutes compétitions confondues. Un départ de Lopes à l’intersaison serait donc fortement probable et un retour en Ligue 1 serait possible.

L’option Rony Lopes à l’étude ?

Et si Rony Lopes venait remplacer Florian Thauvin cet été ? Le champion du monde tricolore ne dispose d’un contrat n’allant que jusqu’en juin 2021 et l’OM n’étant pas dans la capacité de le prolonger en lui offrant une revalorisation salariale, un transfert serait dans les tuyaux lors du prochain mercato. L’OM suivrait la situation de Rony Lopes et pourrait d’ailleurs compter sur les bonnes relations qu’Andoni Zubizarreta entretient avec Monchi, son homologue du FC Séville au poste de directeur sportif. Ensemble, les deux dirigeants ont effectué le coup Lucas Ocampos la saison passée et seraient amenés à travailler de concert pour l’opération Maxime Lopez dans les prochaines semaines. Pour remplacer Thauvin, l’OM serait donc susceptible de faire confiance à un ancien de Ligue 1 qui avait brillé avec l’ASM la saison passée. Affaire à suivre.