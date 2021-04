Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli passe à l’action pour le «nouveau Messi» !

Publié le 25 avril 2021 à 23h15 par A.C.

Jorge Sampaoli semble déterminé à attirer Thiago Almada, jeune prodige du football argentin, à l’Olympique de Marseille.

Il est déjà annoncé comme un futur grand en Argentine, où on le compare même à Lionel Messi ou encore Carlos Tévez. A 19 ans, Thiago Almada semble déjà avoir tout d’un grand... et cela n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille ! TyC Sports a en effet récemment annoncé que Jorge Sampaoli aurait personnellement contacté la pépite de Vélez Sarsfield, qui pourrait quitter son club moyennant une clause de départ de 25M€. Son club ne semble toutefois pas vraiment vendeur, puisque les médias argentins ont récemment évoqué une rencontre entre le président de Vélez et l’agent de Thiago Almada, pour discuter de l’avenir.

Vélez attend une « offre sérieuse » de l’OM