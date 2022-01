Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba affiche un énorme souhait pour son avenir en privé !

Publié le 25 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

Prêté sans option d'achat à l'OM, William Saliba se verrait toutefois bien rester au sein du club phocéen à l'issue de la saison. Une perspective qui semble toutefois difficile à atteindre.

Bien décidé à remanier sa charnière centrale l'été dernier, Jorge Sampaoli avait réclamé du changement. Et il a été servi. Et pour cause, l'OM a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi avant de recruter Luan Peres que le technicien argentin souhaitait absolument recruter après l'avoir eu sous ses ordres à Santos. Enfin, Pablo Longoria a également réussi à obtenir le prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal. Et le défenseur formé à l'ASSE s'est rapidement imposé comme le patron de la défense de l'OM.

Saliba veut rester à l'OM