Mercato - OM : Rabiot trahit le PSG, c’est validé !

Contre toute attente, Adrien Rabiot s’est engagé avec l’OM. Une signature qui fait parler pour l’ancien joueur du PSG et qui est même vécu comme une trahison par plusieurs supporters parisiens. Cependant, le milieu de terrain français n’est pas le seul à avoir porté les couleurs des deux clubs, loin de là. Edouard Cissé l’a par exemple fait, et estime qu’Adrien Rabiot n’a rien à se reprocher.

«Aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle»

« Globalement à Paris, ça se termine souvent mal et avec ce qui s’est passé avec Adrien, il n’y a aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle », estime l’ancien milieu de terrain interrogé par So Foot, avant de rappeler qu’il s’agit également d’une belle opération économique pour l’OM.

«C’est aussi du business»

« Il était libre de signer où il voulait et si ça ne s’est pas fait dans des clubs plus huppés, il s’est sûrement dit “Je vais à Marseille ça va être sympa, je vais beaucoup jouer et revenir en Bleus.” Marseille l’engage gratuitement, Rabiot va pouvoir se montrer, a fortiori en France, puis pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an, et l’OM récupérera un beau chèque. C’est aussi du business », ajoute Edouard Cissé.