Mercato : Après la catastrophe, l'OM a remis les compteurs à zéro !

Après une saison 2023-2024 désastreuse, l'OM a décidé de se révolutionner totalement. Après avoir remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais se sont constitués un tout nouvel effectif. Pour ce faire, les hautes sphères de l'OM ont dû mettre les choses au clair avec leurs indésirables.

L'OM ne va pas oublier sa saison 2023-2024 de si tôt. En effet, le club phocéen a vécu une véritable descente aux enfers lors du dernier exercice. Entre les mauvais résultats, les changements d'entraineurs à répétition et les tensions avec les supporters, l'OM n'a pas été ménagé. Mais aujourd'hui est un autre jour.

L'OM a fait le ménage dans son effectif

Pour tirer un trait définitif sur la saison 2023-2024, l'OM a décidé de remettre tout en question. Pour se relancer, le club marseillais s'est totalement révolutionné. En effet, Roberto De Zerbi a pris la place du retraité Jean-Louis Gasset (70 ans), et l'effectif de l'OM s'est métamorphosé. Mais avant de recruter, les dirigeants olympien ont fait un très gros ménage dans leur effectif.

«Les mecs n’ont pas découvert le truc»

« Pablo (Longoria) a très mal vécu la saison dernière, il ne l’a pas digéré et Medhi (Benatia) non plus. Ils voulaient des vrais compétiteurs. Ils ont fait venir De Zerbi et son système de jeu très tôt, et avec l’entraîneur ils ne voyaient pas certains joueurs dans ce système et leur ont dit très tôt. Ils ont reçu tout le monde, les mecs n’ont pas découvert le truc », a précisé l'OM à 20 Minutes.