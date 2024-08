Mercato - OM : Qui doit remplacer Aubameyang ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l'OM n'a toutefois toujours pas trouvé le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pourtant, de nombreuses pistes circulent, et plusieurs d'entre elles pourraient aboutir, à l'image de celles menant à Youssoufa Moukoko et Elye Wahi, tandis que Eddie Nketiah semble désormais un peu plus loin. Mais quel transfert doit absolument boucler Pablo Longoria.

Après avoir recruté cinq nouveaux joueurs, l'OM s'apprête à passer un nouveau coup d'accélérateur. En effet, pour le moment, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg et Derek Corenlius, mais très rapidement, le club phocéen va officialiser les arrivées des Argentins Valentin Carboni et Geronimo Rulli. Il sera ensuite temps de se tourner vers le gros dossier du mercato à savoir la succession de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais sur quel attaquant doit miser l'OM ?

Quel attaquant pour l'OM ?

En effet, le secteur offensif de l'OM a été dépeuplé par les départs d'Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitinha et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette optique, le club phocéen s'est intéressé à Alexis Sanchez, dont le retour ne semble plus d'actualité. La piste menant à Eddie Nketiah paraît également compliquée puisqu'Arsenal se montre très gourmand. En revanche, Youssoufa Moukoko se rapproche grandement de l'OM où il pourrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Borussia Dortmund.

Wahi, l'invité surprise ?

Mais ce n'est pas tout, puisque selon les informations de L'EQUIPE, la grande priorité de l'OM se nomme Elye Wahi. Le club phocéen aurait même transmis une offre au RC Lens estimée à 20M€ hors bonus. Et l'attaquant français souhaite désormais absolument signer à Marseille. Les discussions devraient prochainement se poursuivre entre les deux clubs, mais Elye Wahi pourrait bien être l'invité surprise à l'OM.

