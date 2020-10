Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la succession de Bouna Sarr, ça s’est joué à peu de choses…

Publié le 21 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

L’OM a tenté bien que mal de recruter Joakim Mæhle dans les ultimes instants du mercato estival afin de combler le vide laissé par le départ de Bouna Sarr, en vain. Et le club phocéen aurait été tout proche de mettre la main sur l’international danois.

Avec le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM s’était empressé de scruter le marché afin de boucler l’arrive du successeur du Français. Kenny Lala ou encore Fabien Centonze auraient été des pistes prises en considération par la direction marseillaise, avant que cette dernière ne jette son dévolu sur Joakim Mæhle, latéral droit de Genk âgé de 23 ans. Agacé par son transfert avorté alors qu’il avait prévenu sa famille de son changement de club, l’international danois avait fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. Le club belge a défendu ses intérêts.

« L'offre était attrayante »