Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès souffle un nom à Eyraud pour cet été !

Publié le 25 mai 2020 à 1h45 par B.C.

Ce dimanche, M'Baye Niang a confié qu'il était intéressé par une possible arrivée à l'OM cet été. Un transfert que valide Pierre Ménès.

Dans le viseur de l'OM pour renforcer le secteur offensif, M'Baye Niang n'a pas caché son intérêt pour le club d'André Villas-Boas ce dimanche. Dans un entretien accordé au CFC , l'attaquant du Stade Rennais a confirmé des discussions avec l'OM et s'est dit prêt à faire des efforts pour évoluer du côté du Vélodrome la saison prochaine : « Si j'ai le projet sportif comme j'ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire parce que je vais prendre du plaisir et remporter des trophées ». Une arrivée que valide totalement Pierre Ménès.

« Je serais assez intéressé pour le voir associé à Benedetto »