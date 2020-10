Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria affiche un gros regret pour le mercato !

Publié le 22 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

Invité à dresser le bilan du mercato estival de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria est satisfait mais aurait aimé recruter un latéral droit suite au départ de Bouna Sarr.

Cet été, l'Olympique de Marseille a mené un recrutement ambitieux malgré des moyens limités. Ainsi, cinq recrues ont débarqué à savoir Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance pour un total de 8M€. Cette somme a été intégralement investie sur le jeune ailier brésilien. Par conséquent, compte tenu du contexte actuel, l'OM a réalisé un recrutement plutôt prometteur mais Pablo Longoria regrette tout de même l'échec dans le recrutement d'un latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr.

Longoria aurait voulu un latéral droit