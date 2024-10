Mercato - OM : «On se donne un rendez-vous pour se taper», l’improbable anecdote sur ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 2013 en provenance du LOSC, Florian Thauvin avait quitté l’OM une première fois lors de l’été 2015, pour s’engager avec Newcastle. Un départ qui n’était pas voulu par l’ailier aujourd’hui âgé de 31 ans. Il a même failli en venir aux mains avec Vincent Labrune, alors président du club marseillais.

Sans y avoir joué une minute, Florian Thauvin avait quitté le LOSC en 2013 pour prendre la direction de l’OM. Après y avoir passé deux saisons, l’international français (10 sélections) est transféré à Newcastle, où il ne sera finalement resté que six mois, avant de revenir à Marseille en janvier 2016. Un départ qu’il avait accepté à contrecœur, poussé vers la sortie par Vincent Labrune.

« Si tu pars pas, le club va déposer le bilan »

« Il me dit : ”Flo écoute, il faut que tu partes. Si tu pars pas, le club va déposer le bilan.” Là, je commence à culpabiliser de ouf », a expliqué Florian Thauvin, dans un entretien accordé au streamer Zack Nani. Mais l’ailier aujourd’hui âgé de 31 ans ne veut pas quitter l’OM, et le fait savoir à Vincent Labrune. S’ensuit alors une conversation houleuse entre les deux hommes, qui a dégénéré au point qu’ils s'étaient donnés rendez-vous pour « se taper ».

« On est tellement parti loin qu’on voulait faire un tête »

« Je lui dis non. Le lendemain, il m’appelle, il me dit : “Il y a le jet-privé qui est là.” Je m'embrouille avec Vincent Labrune, on s’aimait vraiment, mais on s'embrouille à un point où au téléphone on se donne un rendez-vous pour se taper. On est tellement parti loin qu’on voulait faire un tête. On raccroche, prêt à monter dans la voiture, ma femme me dit : “Calme toi, arrête.” Vincent me rappelle 15 minutes après, il me dit : “Flo, excuse moi, je suis parti trop loin.” Je lui dit : “Moi aussi”, bref, ça se calme », a ajouté Florian Thauvin.