Mercato - OM : Milik, Bakambu... Longoria a déjà son grand attaquant !

Publié le 14 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM a bouclé l'arrivée de Cédric Bakambu, Ludovic Obraniak estime qu'Arkadiusz Milik reste le grand attaquant du club phocéen.

L'OM tient sa première recrue hivernale. Il s'agit de Cédric Bakambu qui était libre de tout contrat. L'international congolais s'est engagé jusqu'en juin 2024 à Marseille où il sera notamment en concurrence avec Arkadiusz Milik bien qu'il soit également capable d'évoluer dans le couloir gauche. Quoi qu'il en soit, pour Ludovic Obraniak, le Polonais doit rester le titulaire à la point de l'attaque de l'OM.

«Avec Milik, Marseille a déjà son grand attaquant»