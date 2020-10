Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Malgré son départ, Maxime Lopez n’oublie pas l’OM !

Publié le 13 octobre 2020 à 0h30 par Th.B.

Bien qu’il soit parti à Sassuolo, Maxime Lopez n’oublie pas l’OM pour autant et ses 150 matchs effectués sous le maillot phocéen.

Prêté à l’US Sassuolo pour l’intégralité de la saison, Maxime Lopez pourrait ne jamais arborer la tunique de l’OM. En effet, alors que son contrat avec le club phocéen arrivera à expiration en juin 2021, son avenir semble s’inscrire loin de Marseille, lui qui n’entrait plus dans les plans d’André Villas-Boas. Minot marseillais ayant fait toutes ses classes au sein des équipes jeunes de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain de 22 ans a pu enchaîner les matchs à l’OM et atteindre un chiffre honorifique.

Maxime Lopez, « fier » d’avoir disputé 150 matchs avec l’OM

Lancé dans le grand bain en 2016, Maxime Lopez a été la pépite marseillaise du début du Champions Project initié par l’arrivée du propriétaire américain Frank McCourt. Néanmoins, les saisons ont passé et la nomination d’André Villas-Boas au poste d’entraîneur a changé son statut. Pour autant, en l’espace de ces quatre années, Maxime Lopez est parvenu à atteindre la barre des 150 matchs disputés avec l’OM. De retour à la Commanderie ce lundi, le nouveau joueur de Sassuolo a pris la pose avec ses anciens coéquipiers pour ce succès personnel. Sur son compte Twitter , il a même écrit en légende « Ma famille, fierté » , qui en dit long sur ce que son expérience professionnelle marseillaise a signifié pour lui.