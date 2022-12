Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le transfert de Milik

Hugo Chirossel

Prêté à la Juventus cette saison, Arkadiusz Milik a convaincu les dirigeants de la Vieille Dame. Les Bianconeri souhaitent conserver l’international polonais et des discussions en ce sens ont eu lieu avec l’OM. Mais le club italien est empêtré dans des soucis judiciaires qui ont mis un terme à ces négociations.

Arkadiusz Milik veut rester à la Juventus. Prêté cette saison par l’OM, l’attaquant âgé de 28 ans a convaincu les Bianconeri de le conserver. L’international polonais a déjà exprimé son envie de rester chez la Vieille Dame , cette dernière avait même entamé des discussions avec les Marseillais afin de lever son option d’achat, fixée à 7M€. Sauf que depuis quelques semaines, la Juventus doit faire face à de sérieux soucis judiciaires qui ont mis un terme à ces négociations.

« Il appartient bien sûr à l'Olympique de Marseille et est prêté. Avant que la Juventus n'ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l'effondrement de tout le sommet, des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent », a confié Gianluca Di Marzio sur la situation d’Arkadiusz Milik, dans un entretien accordé à Soccer News . « Mais ces discussions sont désormais suspendues en raison des problèmes de la Juventus. Milik a bien travaillé et Allegri est heureux de lui, donc quand tout sera résolu, ils commenceront à penser à l'avenir. Et alors la décision sera prise de l'acheter parce qu'ils veulent qu'il reste . »

