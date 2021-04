Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une voie royale pour Thauvin !

Publié le 2 avril 2021 à 12h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin aurait très peu d'opportunités sur le marché. Une aubaine pour l'OM qui pourrait bien avoir une grosse opportunité de convaincre son international français de prolonger.

Quel avenir pour Florian Thauvin ? La question se pose et devient même urgente. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé. Mais alors qu'un départ libre a longtemps semblé être une issue inévitable, le joueur de l'OM pourrait finalement prolonger. « On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées (...) Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions (…) Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas », confiait ainsi Florian Thauvin il y a quelques jours.

Peu de clubs bougent pour Thauvin