Mercato - OM : Longoria a un gros problème pour cet été !

Cet été, l’OM devrait être très actif sur le marché des transferts. Si Pablo Longoria va devoir faire venir de nouveaux joueurs, il faudra aussi dégraisser. Et une solution devra notamment été trouvée pour les indésirables de Jorge Sampaoli qui vont revenir à Marseille.

« On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs ». Dernièrement, Pablo Longoria avait mis les choses au point concernant le recrutement de l’OM. Ainsi, l’objectif de Jorge Sampaoli serait d’avoir un groupe restreint. Pour cela, il faudra donc se séparer de certains joueurs. Des départs sont d’ailleurs déjà prévus à l’instar notamment de Duje Caleta-Car. Mais d’autres dossiers vont s’ajouter sur le bureau de Longoria.

Que faire de Strootman, Radonjic et Amavi ?

En effet, cet été, Pablo Longoria va encore se retrouver avec les cas de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi. Ces derniers mois, l’OM avait réussi temporairement à s’en débarrasser en les prêtant respectivement à Cagliari, au Benfica et à l’OGC Nice. Mais la saison étant maintenant terminée, Strootman, Radonjic et Amavi ne seront pas conservés par leur club. Ils vont ainsi revenir à l’OM, où il faudra alors régler leur cas pour ce mercato estival n’entrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli.