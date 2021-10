Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de cette priorité estivale de Sampaoli !

Publié le 7 octobre 2021 à 22h10 par A.C.

Réclamé par Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Giovanni Simeone est finalement resté en Serie A, en rejoignant l’Hellas Verona.

Le mercato de Pablo Longoria a été prolifique en recrues, mais Jorge Sampaoli n’a pas été satisfait. Lors du récent match nul face à Angers (0-0), le coach de l’Olympique de Marseille a souligné le manque de profondeur pour son effectif. « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court » a-t-il lancé d’après Prime Video , avant que L’Équipe ne confirme cette tendance. D’après les informations du quotidien, Sampaoli aurait souhaité voir un attaquant supplémentaire arriver à l’OM cet été et chercherait d’ailleurs toujours à l’avoir.

« J’ai l’impression d’être à Verone depuis toujours »