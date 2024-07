Mercato - OM : Les menaces identifiées pour Alexis Sanchez

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici peu, Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter l’OM, lui qui est annoncé en Arabie saoudite. Pour le remplacer, le club phocéen pourrait rappeler une star bien connue sur la Canebière en la personne d’Alexis Sanchez. Toutefois, l’OM serait loin d’être le seul club intéressé par le Chilien. A voir maintenant ce que décidera de faire le joueur de 35 ans fasse aux différents choix qui s’offrent à lui.

Pour le moment, l’OM a annoncé l’arrivée de deux nouveaux joueurs avec Ismaël Koné et Lilian Brassier. Toutefois, d’autres renforts sont attendus sur la Canebière. Le club phocéen toucherait notamment actuellement au but pour le transfert de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Mais avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM ne devrait pas se contenter seulement de l’Anglais, qui devrait parapher un contrat de 5 ans moyennant une indemnité de 31M€. En ce sens, il a notamment été question d’un possible retour d’Alexis Sanchez, parti libre l’été dernier de Marseille.

L’OM mis en danger par le LOSC et l’Udinese

Ce mardi, Gianluca Di Marzio a confirmé l’intérêt de l’OM pour Alexis Sanchez. Mais le Chilien a d’autres clubs à ses trousses. A en croire le journaliste italien, Sanchez aurait une autre touche en Ligue 1 puisque le LOSC serait également intéressé. Mais l’ancien joueur de l’OM pourrait également faire son grand retour du côté de l’Udinese, club dans lequel il avait explosé, entre 2006 et 2011, avait de filer au FC Barcelone.

« Alexis Sanchez est un rêve »

Du côté de l’Udinese, on pousserait visiblement fort pour le retour d’Alexis Sanchez. D’ailleurs, directeur général du club italien, Franco Collavino a expliqué à propos du Chilien : « Alexis Sanchez est un rêve. Gino Pozzo l’a également fait savoir. Nous sommes prêts à l’accueillir ici si les conditions sont réunies. Nous voulons cultiver les rêves de nos fans ». A voir maintenant où décidera d’aller Alexis Sanchez.