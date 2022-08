Foot - Mercato - OM

OM : Le PSG donne un coup de main à Longoria pour ce transfert

Publié le 4 août 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

Jordan Veretout pourrait-il prochainement déposer ses valises à Marseille ? L’international français semblerait déjà s’être mis d’accord avec l’OM sur les termes de son futur contrat, bien que le club phocéen ne soit pour le moment pas parvenu à s’entendre avec la Roma sur les modalités de l’opération. L’arrivée imminente de Georginio Wijnaldum chez les Giallorossi devrait faire accélérer ce dossier.

« Depuis cinq ans, Jordan Veretout est performant dans un championnat italien qui est très exigeant. Alexis Sanchez est un joueur de très haut niveau » . Voici le message sobre que Pablo Longoria a fait passer en conférence de presse dans la journée de mercredi. Le président de l’OM a en outre tenu à rappeler aux journalistes présents dans la salle de conférence du Vélodrome que Veretout était un joueur sous contrat avec la Roma et qu’il fallait « respecter » cette situation et le club de la Louve . Pour autant, un départ du champion en titre de la Ligue Europa Conférence semble se préciser pour Jordan Veretout.

Un accord avec Veretout, mais pas encore avec la Roma…

Comme L’Equipe l’a souligné mercredi, Jordan Veretout et son entourage seraient parvenus à se mettre d’accord avec l’OM sur les termes de son éventuel futur contrat au club phocéen. Une information confirmée ce jeudi dans les colonnes de La Provence . De plus, le quotidien fait savoir qu’il ne restait à présent plus qu’à Pablo Longoria d’en faire autant avec la Roma sur les modalités de l’opération. Il ne devrait pas s’agir d’un transfert, mais plutôt d’un prêt sans qu’une option d’achat obligatoire ou non n’ait été révélée.

Wijnaldum en approche, l’OM reçoit le feu vert de la Roma pour Veretout