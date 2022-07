Foot - Mercato - OM

OM : L’annonce fracassante de Xavi à Memphis Depay

Publié le 24 juillet à 15h15 par Thibault Morlain

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone, Memphis Depay est plus que jamais annoncé partant à l'occasion ce marché des transferts. Une opportunité dont voudrait profiter Pablo Longoria à l’OM. Et l’occasion de recruter Depay pourrait bien se présenter dans les semaines à venir puisqu’en Catalogne, on aurait été très clair avec l’ancien joueur de l’OL.

Cet été, le FC Barcelone se montre très actif dans le secteur offensif, ayant réussi à boucler la prolongation d’Ousmane Dembélé, tout en faisant venir Raphinha et Robert Lewandowski. Les places seront chères dans l’attaque de Xavi et certains n’auront d’ailleurs pas la possibilité de s’y exprimer. Cela serait notamment le cas de Memphis Depay, invité à quitter le Barça cet été.

Pas de place pour Depay

Ce dimanche, AS l’assure : Memphis Depay va devoir quitter le FC Barcelone cet été. En effet, en marge de la tournée aux Etats-Unis, Xavi aurait été très clair avec le Néerlandais. Celui-ci ne devrait pas avoir l’occasion de jouer s’il venait à rester. L’entraîneur du Barça aurait ainsi conseillé à Depay de se trouver un nouveau club.

Memphis Depay doit quitter le FC Barcelone. Xavi a été clair et le club écoutera les offres d'environ 20M€ pour lui. @fansjavimiguel 🇳🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 24, 2022

C’est 20M€ pour le transfert

Où jouera Memphis Depay pour la saison à venir ? Comme expliqué par le média ibérique, le joueur du FC Barcelone estimerait pouvoir aller en Premier League. L’idée d’un départ vers l’OM a aussi été évoquée. Mais il faudra mettre le prix. Pour le transfert de Depay, ce sera 20M€ minimum.