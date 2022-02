Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour ce gros échec de Longoria !

Publié le 12 février 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, l’OM tablait sur une vente de Duje Caleta-Car. Cela n’est finalement pas arrivé et le Croate s’est expliqué.

Pour ce mercato hivernal, Pablo Longoria avait reçu comme consigne de Frank McCourt de vendre. L’objectif était de récupérer 30M€. Pour cela, l’OM comptait notamment sur la vente de Duje Caleta-Car, qui représente l’une des plus grosses valeurs marchandes du club. Annoncé en Premier League, le Croate n’a finalement pas quitté l’OM et figure donc toujours parmi l’effectif de Jorge Sampaoli.

« Il faut que les trois parties soient d’accord »