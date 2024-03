Mercato - OM : La révolution continue avec un autre départ !

Hugo Chirossel

Ces derniers mois, l’OM a enregistré plusieurs départs en interne ayant entraîné une large réorganisation de l’organigramme du club. Après Javier Ribalta, ce sont David Friio et Pedro Iriondo qui ont quitté Marseille récemment. Ce qui devrait également bientôt être le cas de Yvgeny Koshelev, ancien directeur des opérations football.

Les visages ont beaucoup changé en interne à l’OM ces derniers mois. La réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters en septembre dernier avait déjà eu raison de Javier Ribalta. Arrivé lors de l’été 2022, le bras droit de Pablo Longoria a préféré claquer la porte après s’être mis en retrait de ses fonctions.

Koshelev va quitter l’OM

À son arrivée, l’ancien directeur du football de l’OM avait ramené un de ses hommes de confiance, Yvgeny Koshelev. Directeur des opérations football à son arrivée, l’Ukrainien est ensuite devenu superintendant, un rôle qu’il ne devrait désormais plus occuper, comme indiqué par le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire. Il sera remplacé par un membre du centre de formation de l'OM.

Un départ de plus à l’OM

Un déclassement qui devrait entraîner le départ d’Yvgeny Koshelev prochainement. Un de plus en interne à l’OM. Après Javier Ribalta, David Friio avait lui aussi quitté Marseille et a depuis rebondi à l’OL. Au début du mois de janvier, le club avait également annoncé le départ de Pedro Iriondo, directeur de la stratégie et du développement.