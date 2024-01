Mercato - OM : La prochaine signature annoncée en public ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 20 ans, Bilal Nadir pourrait être le grand gagnant de ce début de saison après les départs à la CAN de Pape Gueye ou encore d'Azzedine Ounahi. Le Marocain pourrait profiter de ces absences pour glaner du temps de jeu et convaincre l'OM, en pleine négociation avec lui pour prolonger son bail.

Bilal Nadir pourrait être l'un des rares espoirs sortis du centre de formation à convaincre Gennaro Gattuso en 2024. Le technicien italien apprécie son profil et pourrait l'aligner dans les prochaines semaines pour compenser les nombreuses absences au milieu de terrain.

L'OM veut le conserver

Agé de 20 ans, Bilal Nadir a déjà pu prendre la température lors de la rencontre de Coupe de France face à Thionville. Titularisé par Gattuso, le joueur est perçu en interne comme l'un des futurs de l'OM. Raison pour laquelle Pablo Longoria voudrait boucler sa prolongation au plus vite.

« Les conversations avancent bien »