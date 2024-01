Mercato - OM : Signature à Marseille, c’est encore possible !

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, le cas Pape Gueye est source de tensions. En effet, le milieu de terrain sénégalais est dans sa dernière année de contrat et pour le moment, il n’a pas donné suite aux propositions de Pablo Longoria pour prolonger. De quoi alors acter un départ en ce mois de janvier ou l’été prochain pour Gueye ? Pas forcément…

Actuellement avec le Sénégal pour disputer la CAN, Pape Gueye fait également énormément parler de lui à l’OM. La raison ? Sa situation contractuelle. En fin de contrat, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé et ce malgré deux propositions de Pablo Longoria pour signer un nouveau bail. Agacé par cette situation, le président de l’OM a alors annoncé que Gueye était sur le marché. Pour autant, une prolongation ne serait pas exclue par le joueur de 24 ans.

Pourquoi Pape Gueye n’a pas encore prolongé…

Ce jeudi, RMC a dévoilé la position du joueur de l’OM vis-à-vis d’une prolongation. Et si Pape Gueye n’a signé aucune des deux propositions de Pablo Longoria, cela serait pour une question de timing. Alors que la première daterait de l’été dernier, juste avant la suspension du Marseille, la période n’était pas la bonne. Pour ce qui est de la deuxième proposition, Pape Gueye souhaiterait avant tout disputer la CAN avec le Sénégal pour y penser.

Signer avec l’OM est toujours la priorité

L’histoire pourrait donc ne pas être encore terminée entre l’OM et Pape Gueye. D’ailleurs, dans l’entourage du Sénégalais, on expliquerait que prolonger avec le club phocéen resterait l’option numéro 1 si toutes les conditions sont réunies pour signer. La question est maintenant de savoir si l’OM aura toujours envie de continuer l’aventure avec Pape Gueye. A Marseille, Pablo Longoria et la direction olympienne seraient quelque peu remontés par la situation actuelle avec le joueur de Gennaro Gattuso qui pourrait ne pas être retenu cet hiver si une bonne offre arrive.