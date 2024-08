Mercato - OM : La future star de l’Argentine va signer ?

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'OM, Roberto De Zerbi réclame des transferts depuis son arrivée. Au poste de numéro 10, l'heureux élu devrait se nommer Valentin Carboni. Le jeune argentin, qui devrait devenir le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, est promis à un avenir radieux et il pourrait endosser le rôle de star absolue de l'Argentine une fois que Leo Messi aura raccroché les crampons.

Le mercato de l'OM a été particulièrement mouvementé, et alors que la reprise du championnat est imminente, le club phocéen continue de renforcer son effectif. Toujours à la recherche de talents offensifs prometteurs, Roberto De Zerbi et la direction marseillaise ont jeté leur dévolu sur Valentin Carboni. Ce jeune international argentin de 19 ans, encore relativement inconnu en France, sort d'une saison convaincante en prêt à Monza. Actuellement sous contrat avec l'Inter, Carboni pourrait rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat, une opération qui semble en bonne voie.

Mercato - OM : C’est terminé pour ce gros transfert, il jubile ! https://t.co/QZIS7OpyjQ pic.twitter.com/yPlAtF5nbS — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Carboni tout proche de l'OM

Le dossier Valentin Carboni a connu une nette avancée ces dernières heures. Le jeune joueur de 19 ans est sur le point de s'engager avec l'OM comme l'a indiqué Giuseppe Marotta, le président de l'Inter Milan. « Carboni ? Je pense que nous allons conclure un transfert temporaire avec Marseille. Mais en le gardant toujours sous contrôle et lié à l'Inter. Quelque chose arrive ? Voyons », a lâché l'Italien. L'OM s'apprête à signer un énorme coup.

Messi sous le charme de Carboni

En Argentine, Valentin Carboni est vu comme la relève. De grands espoirs sont placés en lui et son profil fait déjà l'unanimité, à l'image de Leo Messi, très élogieux à son sujet. « Je pense qu'il a un grand présent et un grand avenir. Nous devons profiter de lui, ainsi que de beaucoup d'autres garçons qui montent en puissance. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, il s'entraîne avec nous. Je l'avais vu chez les moins de 20 ans, mais il a beaucoup grandi. C'est un autre joueur, beaucoup plus développé et avec de grandes qualités », avait déclaré l'ancien joueur du PSG en juin dernier. L'OM tient peut-être la future star d'un grand pays de football, l'Argentine.