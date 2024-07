Mercato - OM : Ils s’enflamment après le transfert de Clauss

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Jonathan Clauss est un nouveau joueur de l’OGC Nice. Plus forcément en odeur de sainteté à l’OM, l’international français a décidé de rejoindre les Aiglons et par la même occasion Franck Haise, son ancien entraîneur au RC Lens. Clauss s’est ainsi engagé jusqu’en 2026 avec Nice, où les Florian Maurice et Jean-Pierre Rivère se sont lâchés sur ce transfert.

Arrivé à l’OM en 2022 en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss n’avait plus qu’un an de contrat. Le club phocéen a alors préféré de se séparer de l’international français. Courtisé par différents clubs en Europe, Clauss va poursuivre sa carrière en Ligue 1, s’étant engagé avec l’OGC Nice jusqu’en 2026. « J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants du Gym et par leur confiance », a notamment confié le nouveau protégé de Franck Haise chez les Aiglons.

Officiel - OM : Jonathan Clauss justifie son transfert https://t.co/8zgUq0vxs0 pic.twitter.com/qiqPxPOjuf — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

« Il possède aussi l’avantage de connaître parfaitement Franck Haise »

Après avoir bouclé le transfert de Jonathan Clauss, Florian Maurice a pris la parole pour les médias de l’OGC Nice. Le directeur sportif des Aiglons a alors confié : « Il est important que l’on puisse s’appuyer sur des joueurs d’expérience. Jonathan est compétitif depuis de nombreuses saisons, il est un international confirmé. Il possède aussi l’avantage de connaître parfaitement Franck Haise, son staff et le système dans lequel on souhaite évoluer. Nous pensons que cela va faciliter son adaptation et sa capacité à être rapidement performant ».

« Le fait qu’un international fasse le choix de nous rejoindre prouve que nous sommes ambitieux »

Président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a lui aussi réagi à l’arrivée de Jonathan Clauss, lâchant : « Le fait qu’un international fasse le choix de nous rejoindre prouve que nous sommes ambitieux et que nous avons de solides arguments. Tout le monde connaît ses qualités de joueur, nous avons aussi été convaincus par ses qualités humaines. Nous lui souhaitons la bienvenue à Nice ».