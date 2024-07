Mercato - OM : Il l’avoue, un ancien du PSG a plombé son transfert

Axel Cornic

Lié à l’Olympique de Marseille pour renforcer le secteur offensif, Matías Soulé a fini par quitter la Juventus en ce mercato estival, mais pas pour rejoindre la Ligue 1. Le milieu offensif argentin a plutôt décidé de poursuivre son apprentissage en Serie A, en rejoignant l’AS Roma de ses anciens coéquipiers.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, les pistes se sont multipliées à l’OM. Certaines ont tourné en faveur du club phocéens comme celles menant à Mason Greenwood ou Lilian Brassier, d’autres non. C'est le cas avec Matías Soulé, qui a décidé de quitter la Juventus pour poursuivre sa carrière en Serie A.

Mercato : Il va quitter l’OM pour la Ligue des Champions ? https://t.co/txdliRwCGe pic.twitter.com/rXPaNm5LiT — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« J'ai parlé à Dybala et Paredes dès que les rumeurs sur l'intérêt de la Roma ont commencé à circuler »

Il a signé du côté de l’AS Roma et ce mardi, il a été officiellement présenté aux supporters. « C’est un rêve pour moi d’être ici. J'ai parlé à Paulo Dybala et Leandro Paredes dès que les rumeurs sur l'intérêt de la Roma ont commencé à circuler » a expliqué Matías Soulé, qui a notamment côtoyé l’ancien du PSG du côté de Turin.

« L'entraîneur et le club m'ont convaincu dans tous les sens »

« Ils m'ont parlé de tout, de combien c'était bien ici, j'ai posé des questions sur tout et chaque jour je parlais de plus en plus avec Paulo, qui me demandait quand j'allais venir » a poursuivi Soulé, qui a donc quitté la Juventus pour une somme entre 25 et 30M€. « L'entraîneur et le club m'ont convaincu dans tous les sens, ce que je voulais le plus, c'était rester en Italie et venir à Rome ».