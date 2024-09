Mercato - OM : Il annonce un grand danger pour le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au terme de cette troisième journée de Ligue 1, le PSG est déjà au sommet de la Ligue 1. Mais la formation de Luis Enrique peut sentir le souffle de l'OM. Lui aussi invaincu depuis le début de la saison, le club phocéen pourrait bien devenir un candidat crédible au titre cette saison selon les dires de Pascal Dupraz. Surtout après ce mercato estival...

On peut donc rater la qualification pour une coupe d’Europe, et demeurer attractif. L’OM l’a prouvé cet été. Huitième la saison dernière, le club marseillais a ouvert un nouveau cycle de trois ans. Roberto de Zerbi a pris la main et a commencé à entamer la reconstruction de cette formation historique du championnat de France. Avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le coach de l’OM a remodelé cette équipe avec des talents à tous les postes.

Mercato - OM : Poussé vers la sortie, il a tout refusé ! https://t.co/HCXqLo0cBY pic.twitter.com/imubuH9mOj — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Un mercato décisif pour l'OM ?

Les dirigeants de l’OM se sont montrés hyperactifs avec pas moins de onze renforts. Et certains se sont déjà distingués à l’image de Mason Greenwood, dont les récentes polémiques n’ont pas l’air de le perturber. L’ailier anglais en est à cinq buts en trois matches et pourrait être l’un des éléments phares de De Zerbi. Pour Pascal Dupraz, ces recrues pourraient permettre à l’OM de passer un véritable cap et de se rapprocher du PSG, intraitable sur la scène nationale.

Un recrutement validé par Dupraz

« Le gouffre abyssal a été réduit entre l’OM et le PSG lors de ce mercato. Il y a d’abord l’entraîneur Roberto De Zerbi qui a un projet de jeu et qui a participé au recrutement et obtenu les joueurs qu’il voulait. Parmi les recrues il y a Greenwood qui est en feu avec déjà 5 buts, et on sait que lorsqu’on qu’on a un joueur comme ça qui marque des buts souvent ça se prolonge sur toute une saison. Ils ont aussi pris des joueurs de grand niveau. comme Pierre Emile Hojbjerg. Mais le Vélodrome peut avoir un impact sur les résultats. C’est le seul petit point d’interrogation. Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable aussi à domicile » a confié le technicien lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC.