Mercato - OM : Grande nouvelle pour les finances du projet McCourt !

Publié le 22 janvier 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’OM à l’OGC Nice, Jordan Amavi devrait être définitivement recruté en fin de saison par les Aiglons. Ce qui soulagera les finances du club marseillais…

Alors que l’OM souhaite plus que jamais dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale, le départ de Jordan Amavi a été l’une des grandes priorités de l’hiver pour Pablo Longoria, le latéral gauche n’entrant plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli. Amavi a été prêté à son club formateur, l’OGC Nice, avec une option d’achat fixée à 5M€ pour l’été prochain. Et il semblerait que l’OM n’entende plus parler de lui ni de son imposant salaire…

Nice envisage de lever l’option d’achat d’Amavi