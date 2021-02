Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin répond à l’incroyable rumeur Real Madrid !

Publié le 14 février 2021 à 19h15 par Th.B.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Florian Thauvin ne sait toujours pas vraiment de quoi sera fait son avenir après son départ de l’OM. Mais il ne s’écrira pas au Real Madrid, alors qu’une folle rumeur a fait irruption en Espagne.

Ce dimanche, la presse espagnole a fait état d’une rumeur surprenante. Florian Thauvin au Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le champion du monde tricolore ne devrait pas prolonger à l’OM et donc s’engager librement avec le club de son choix. En Italie, le Milan AC ferait le forcing. En Angleterre, Newcastle United et Leicester City seraient en embuscade. En Espagne, le FC Séville garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation, Thauvin ayant été une piste du club andalou en 2018 et 2019. Cependant, selon Defensa Central, le Real Madrid aurait pu s’attacher les services de l’ailier de l’OM.

« Ah bon ? Merci pour la rigolade en tout cas »

En effet, d’après le média ibérique, des intermédiaires auraient offert les services de Florian Thauvin aux dirigeants du Real Madrid. Néanmoins, les Merengue auraient décidé de passer la main. Une rumeur qui a eu le don d’amuser la star de l’OM qui a elle-même réagi sur son compte Twitter officiel en publiant le message suivant. « Ah bon ? (Rires) Merci pour la rigolade en tout cas » . De quoi en dire long sur le bienfondé de cette rumeur…