Mercato - OM : Deux pistes écartées dans ce gros chantier ?

Alors que Pau Lopez va prendre la direction de Côme, le poste de gardien est aujourd’hui un gros chantier du côté de l’OM. La direction olympienne s’est déjà mise à la recherche de son successeur, explorant notamment les pistes menant à Ilan Meslier et Filip Jorgensen. Deux options qui, pour le moment, ne devraient pas aboutir.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et après une saison décevante, beaucoup de choses vont changer à l’OM et le poste de gardien ne fait pas exception. Comme indiqué par L’Équipe, les dirigeants marseillais avaient déjà ouvert ce dossier avant même l’arrivée du technicien italien, et ce dernier est sur la même longueur d’onde. Pau Lopez devrait retourner en Serie A et s’engager avec Côme, mais avant cela, l’OM doit d’abord lui trouver un successeur.

La piste Meslier se refroidit

En plus de Brice Samba et d’Alvaro Velles, Ilan Meslier a également été annoncé dans le viseur de l’OM. Le Français âgé de 24 ans a plusieurs avantages, notamment d’avoir évolué pendant deux ans et demi sous les ordres de Marcelo Bielsa, dont le style se rapproche de celui de Roberto De Zerbi. Mais selon L’Équipe, il y a peu de chance de le voir prendre la succession de Pau Lopez. Le salaire d’Ilan Meslier, du même niveau que celui de Steve Mandanda lorsqu’il était à l’OM, est trop élevé. Autre problème, le contexte marseillais fait hésiter le gardien de Leeds, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Jorgensen trop cher pour l’OM ?

Autre piste explorée par l’OM, celle menant à Filip Jorgensen. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Villarreal, le gardien âgé de 22 ans a croisé la route de Marseille la saison dernière en Ligue Europa. Son profil plaît énormément aux dirigeants marseillais, qui voient en lui le futur gardien titulaire du Danemark une fois que Kasper Schmeichel aura pris sa retraite. Seul problème, le montant que pourrait demander Villarreal pour se séparer du Danois, dont le prix est estimé à 20M€.