Mercato - OM : De Zerbi reçoit une réponse cash en Angleterre !

A la suite de la blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée de Ligue 1, l'OM doit à nouveau se concentrer sur le mercato pour trouver un renfort en attaque. Plusieurs pistes ont été évoquées, dont celle qui mène à Neal Maupay. Le Français de 28 ans, qui joue à Everton, était dans la discussion pour un prêt pour la saison 2024-2025. Mais les Anglais ont refusé l'offre.

A moins de dix jours de la fermeture du mercato estival, l'OM veut trouver un nouvel attaquant. La blessure de Faris Moumbagna a rebattu les cartes et plusieurs dossiers sont à l'étude. Pour Neal Maupay, l'OM espérait le recruter comme son contrat se termine en juin 2025. Une offre est partie mais visiblement, elle n'a pas convaincu Everton.

Everton refuse une offre de l'OM

D'après The Guardian, l'OM a proposé une offre de prêt à Everton et celle-ci a été refusée. L'attaquant français, qui a joué quelques saisons en Ligue 1 à l'OGC Nice où il a terminé sa formation et à l'ASSE, a passé l'exercice 2023-2024 en prêt chez Brentford et a inscrit 8 buts toutes compétitions confondues en l'espace de 31 matches.

L'OM veut une obligation d'achat

Auparavant, l'OM avait refusé de prendre Neal Maupay en prêt car l'offre ne concernait qu'une option d'achat et pas une obligation. Maupay est estimé à 12M€ à l'heure actuelle sur le site Transfermarkt mais son contrat expire à la fin de la saison. Toutefois, Everton peut encore gagner du temps en activant l'option de prolongation de contrat d'une année supplémentaire.